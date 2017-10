Schiltach (czh). In der "Fragestunde für Bürger und für Jugendliche" gab es von einem jüngeren Bürger eine Anfrage nach einem Baugebiet in Schiltach. Er spreche auch in Vertretung für andere Familien, die im Stadtgebiet bauen wollten. Im Flächennutzungsplan sei ein Gebiet im Süden neben dem Bauhof ausgewiesen. Die Frage klang sehr optimistisch auf eine Chance, das Baugebiet noch in diesem Jahr auszuweisen. Das werde auch in Schiltach nicht gelingen, musste Thomas Haas eingestehen, aber man werde sich um die Ausweisung eines Baugebiets bemühen. Ein anderer Bürger empfahl, junge Familien stärker zu fördern. Der Gemeinde gehe es gut und sie sollte nicht Gebühren für den Kindergarten erhöhen. Man sollte besser die Steuersätze für Grund- und Gewerbesteuer anheben. Bei den Gebühren für Krippenplätze liege die Stadt unter dem Landesdurchschnitt bei einem Deckungsgrad von gerade 15 Prozent, gab Thomas Haas zu bedenken.