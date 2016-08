Schiltach Jugendmannschaften starten in die neue Saison

Bei den A-Junioren (SG Schiltach), SG Kaltbrunn-Schiltach bei den C- (SG Kaltbrunn) und B-Junioren (SG Schiltach) hat die Vorbereitung für die Fußballsaison 2016/17 des Fußballbezirks Offenburg bereits begonnen. Schiltachs Jugendleiter Florian Stehle hat die neu festgelegten Trainingszeiten nun bekannt gegeben. Die Jugendmannschaften trainieren zu folgenden Zeiten: Die A-Jugend trainiert jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr in Kaltbrunn. Abfahrt am Schiltacher Sportplatz ist immer um 18.30 Uhr. Mittwochs findet das Training von 19 bis 20.30 Uhr in Schiltach mit Martin Sum, Andreas Schmieder und Michael Architrave statt.

Die B-Jugend trainiert jeweils montags von 19 bis 20.30 Uhr in Schiltach und mittwochs zur selben Zeit in Kaltbrunn. Abfahrt in Schiltach am Sportplatz ist immer um 18.30 Uhr. Trainer sind Peter Henle, Markus Trautwein und Florian Cupaiolo. Die Fußballer der C-Jugend haben ihr Training jeweils montags von 18 bis 19.30 Uhr in Kaltbrunn mit Abfahrt am Schiltacher Sportplatz um 17.30 Uhr und mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr in Schiltach mit Karl Gebele, Carlo Schmieder und Niklas Mäntele. Die D-Jugend startet mit zwei Mannschaften in die neue Saison. Trainiert wird jeweils montags und donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr mit den Trainern Ulf Böhm, Bernd Berberich, Jürgen Bühler und Marcel Schmidt.

Die beiden Mannschaften der E-Jugend trainieren jeweils dienstags und donnerstags von 17 bis 18.30 Uhr. Ihre Trainer sind Alex Fix, Niklas Harter, Michael Noth und Erwin Dotse Kosi. Das erste Training findet am 13. September statt.