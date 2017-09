Schiltach. Nach einer Unfallflucht in der Schiltacher Waldstraße in der Nacht zum Sonntag sucht die Polizei nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Fiat an der hinteren, rechten Stoßfängerseite. Daraufhin entfernte sich der Unfallverursacher von der Örtlichkeit, ohne den Sachschaden zu melden. Dieser beträgt geschätzte 3500 Euro. Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 07422/2 7 0 1-0.