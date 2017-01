Schiltach. Der RKV Lehengericht wandert auch im Januar 2017 wieder. Am Freitag, 6. Januar, treffen sich alle wanderfreudigen RKVler und interessierte Freunde um 14 Uhr bei der Gemeindehalle. Ziel ist das Wander- und Freizeithaus Holzebene in Schenkenzell. Nachdem in Schiltach noch weitere Wanderfreunde mit aufgenommen werden, geht es über den Kaibach auf direktem Weg hinauf zur Holzebene. Dort erwartet die Teilnehmer ein zünftiges Vesper und ein gemütlicher Aufenthalt. Zurück geht es dann bei hoffentlich gutem Wetter wieder im Fackelschein ins Tal herunter. Wer in Schiltach dazu stoßen mochte sollte sich bei Benny Kübel oder Hugo Welte melden.