Schiltach Ihr ganzes Leben lang in Schiltach zu Hause

Schiltach. Heute, Samstag, feiert Johanna Ohlinger ihren 104. Geburtstag. Sie ist die älteste Bürgerin der Stadt. Mit wachem Geist – nur die Augen sind nicht mehr so gut – erzählt sie aus ihrem langen Leben. Geboren und aufgewachsen ist Johanna Ohlinger, geborene Bächle, am 28. Januar 1913 in der Schenkenzeller Straße in einem alten Fachwerkhaus. Sie wuchs in einer Großfamilie mit zwölf Geschwistern auf. "Wir hatten ein Schwein, eine Kuh und eine Geiß", erzählt sie. Die Geiß war wichtig: Sie lieferte Milch, wenn die Kuh kalbte: "So hatten wir immer Milch". Wenn geschlachtet wurde, musste sie das Blut rühren. Jeden Abend um halb sieben verrichtete die Familie gemeinsam das Abendgebet. Der Vater betete vor. Gearbeitet hat er im Sägewerk in Halbmeil.