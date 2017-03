Schiltach Ideeller Wert von Hans Thomas Werk sehr hoch

Da Temperafarben aus Pigmenten bestehen, die mit einem Bindemittel aus einer Wasser-Öl-Emulsion gebunden werden, bilden sich mit der Zeit unterschiedliche Grade der Zerstörung heraus. Mit bloßem Auge sind auch auf den Holztafeln die blanken Öltropfen zu sehen, die sich von den sie umgebenden Farbpigmenten absetzten. Dies sei ein Zeichen für nicht funktionierende Temperafarben, erklärte Grimmig. Zudem sei das Gartenhäuschen natürlich viele Jahre lang Wind und Wetter ausgesetzt gewesen, was zu weiteren Schadensbildern führte.

Thoma sei ein sehr naturverbundener Mensch gewesen, der sein Empfinden bevorzugt sofort in seine Werke umsetzte. So entstand auch das Gartenhäuschen am Hohenstein in der Manier der Alla-Prima-Malerei. Für die Bemalung der Holztafeln wird er wohl etwa eine Woche gebraucht haben, schätzte Grimmig. Unter anderem deshalb, da ihm das Motiv bekannt war. Bereits im Jahr 1869 hatte er das Sujet in einem Gemälde ausgearbeitet, welches heute im Kunstmuseum in Bernau zu sehen ist. "Mir gefallen die Gruppierungen der Musiker und der Kinderreigen auf den Holztafeln aber viel besser als im Original", meinte Hans Harter vom historischen Verein.

Die etwa 1,40 Meter hohen Holztafeln werden auf Staffeln im Museum am Markt ausgestellt werden. Eventuell wird es im Anschluss eine zweite Untersuchung der Bindemittel geben.