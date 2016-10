Schiltach Hölzerne Liegen an tollen Ausblicken

Schiltach-Lehengericht. Auf dem Liefersberg oberhalb des Simonhofs gibt es bereits eine solche Liege, wie sie den Ortschaftsräten auch an anderen Stellen gefallen würde.

Am Liefersberg sei das von einer Gutacher Werkstatt gefertigte Stück privat aufgestellt worden, andernorts könne dies auch Aufgabe der Kommune sein. Auch am Herrenweg gibt es an einem Hof schon eine private Doppel- und eine Einfachliege.

Standorte sollen nach Vorstellung von Ortsvorsteher Thomas Kipp markante Punkte sein. Sein Eindruck sei, dass diese Rast- und Ruheplätze gut angenommen würden, vor allem auch dann, wenn es eben eine schöne Aussicht gebe. Als Möglichkeiten nannte Kipp Kienbronn und Hinterholz, weitere seien durchaus denkbar, hier müsse man überlegen, wo man noch etwas machen könne.