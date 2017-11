Schiltach. Der Treffpunkt lädt am Sonntag, 26. November, von 11 bis 17 Uhr zum "Hobbymarkt zum Advent" in die Begegnungsstätte ein. An über 20 Verkaufsständen bieten viele Hobbykünstler ihre Werke an. Advents- und Türkränze, Dekoration aus Wolle, Holz, Filz und Stoff, kleine Geschenke und Nettigkeiten, Schmuck, Mützen, Schals und Socken für den Winter, Natur- und Kräuterprodukte und noch vieles mehr finden sich auf den Tischen. Die Verkaufsstände befinden sich im Erdgeschoss und Keller des Treffpunkts sowie vor dem Gebäude. Dort werden an Marktständen Glühwein, Waffeln und viele Lichter eine vorweihnachtliche Atmosphäre z schaffen. Um 15 Uhr werden die "Wolftalspatzen" unter der Leitung von Christine Mogler mit adventlichen Liedern für die richtige Stimmung sorgen. Mit Mittagstisch und Kuchenbuffet werden die Gäste auch kulinarisch versorgt. Der Erlös kommt der ehrenamtlichen Arbeit der Begegnungsstätte zugute.