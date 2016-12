Schiltach Hier investiert Europa in die ländliche Gebiete

Um erste Fragen zu einer Leader-Förderung zu beantworten und Anregungen zur Projektentwicklung zu geben, lud der Verein Regionalentwicklung Mittlerer Schwarzwald erstmals zur Leader-Ideenwerkstatt ein. Mit rund 25 Interessierten ist dem Verein ein erfolgreicher Auftakt seiner neuen Veranstaltungsreihe gelungen. Geschäftsführer Mark Prielipp zieht ein positives Fazit.

"Mit dem niederschwelligen Beratungsangebot in zwangloser Atmosphäre einer Gastwirtschaft bieten wir potenziellen Projektträgern die Möglichkeit, sich zunächst in der Ideenwerkstatt über Fördermöglichkeiten zu informieren und erste Arbeitsschritte einzuleiten." An beiden Abenden konnten bereits einige Ideen aus der Region mit Experten und weiteren engagierten Akteuren des ländlichen Raums diskutiert werden. Inwieweit sich daraus konkrete Projekte entwickeln, wird sich noch zeigen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Veranstaltungen zeigten, welche Potenziale im Mittleren Schwarzwald vorhanden sind und mit wie viel Engagement die Bürger an der Gestaltung ihres Lebensraums arbeiten.