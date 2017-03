Schiltach-Schenkenzell. Katholische und evangelische Christen feiern heute den Weltgebetstag. Was ist denn fair? Direkt und unvermittelt trifft diese Frage der Frauen von den Philippinen. Sie lädt ein zum Weltgebetstag 2017 und zum Nachdenken über Gerechtigkeit. In einem alters- und konfessionsgemischten Team haben über 20 Christinnen den Gottesdienst erarbeitet. Immer bringen die jeweiligen Verfasserinnen ihr Land, ihre Kultur, ihren Glauben und ihre Hoffnung näher. Diese Gebete, Lieder und Texte werden heute rund um den Globus wandern. Dann dreht sich in Gemeinden in über 100 Ländern der Erde alles um den Inselstaat in Südostasien. Die Gemeinden Schiltach, Schenkenzell und Wittichen feiern in diesem Jahr in der katholischen Kirche St. Johannes in Schiltach. Der Beginn ist um 19 Uhr in der Kirche, anschließend ist Beisammensein im P.-Huber-Saal.