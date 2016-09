Schiltach Herbst kann kommen

Schiltach (czh). An einem strahlenden Spätsommertag bot die Modenschau bei Trautwein in Schiltach einen beschwingten Ausblick auf herbstliche Zeiten, in denen Frau sich gerne in wärmendes Wolliges einwickelt. Tanja und Ingeborg, Cindy und Angelina zeigten, was in diesen oft grauen Tagen die Stimmung in den Trendfarben Himbeer, Oliv- und Flaschengrün aufhellen könnte.