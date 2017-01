Schiltach Hans Harter spricht über "Fremdarbeiter"

Schiltach/Schenkenzell. Für alle geschichtlich Interessierten waren 2016 in Schiltach und Schenkenzell wieder Vortragsabende, ein Literaturabend sowie eine örtliche Exkursion angeboten worden. Über diese und weitere Aktivitäten im zurückliegenden Jahr möchte der Initiativkreis informieren, einen Ausblick auf die Planungen und Vorhaben für 2017 geben und bei dieser Gelegenheit Ideen, Anregungen und Vorschläge für die weitere Arbeit aufnehmen. Den Informationen schließt sich ein zeitgeschichtlicher Kurzvortrag an. Während des Zweiten Weltkrieges wurden den Fabriken, Kleinbetrieben und Höfen in Schiltach und Lehengericht "Fremdarbeiter" als Arbeitskräfte zugewiesen, deren Zahl sich auf über 350 summierte. Aus der Masse dieser Schicksale sticht das des polnischen Kriegsgefangenen Bernard Perzynski heraus, der im Januar 1942 von der Gestapo in Schiltach erhängt wurde. Historiker Hans Harter hat die Geschehnisse, die zu diesem Verbrechen führten, akribisch recherchiert und wird von seinen Nachforschungen berichten. Die Versammlung beginnt am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr im "Treffpunkt", Bachstraße 36 in Schiltach. Gäste sind willkommen.