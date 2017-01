Schiltach Hallenstadtmeisterschaft voll im Gange

Die ersten Tore in der Sporthalle am Kaibach sind gefallen und die ersten Punkte wurden an die siegreichen Mannschaften vergeben.

Am Mittwochabend gab es folgende Ergebnisse: X-Tream – BF Kinzigtal 2:0; Die Gorlaktischen – Kneippenterroristen 1:3; Team X-Tream – Biesle Allstars 2:1; BF Kinzigtal – Die Gorlaktischen 0:0; Kneippenterroristen – Biesle Allstars 1:0; Team X-Tream – Die Gorlaktischen 1:3; BF Kinzigtal – Biesle Allstars 1:1; Team X-Tream – Kneippenterroristen 0:4; Die Gorlaktischen – Biesle Allstars 4:2; BF Kinzigtal – Kneippenterroristen 4:2; Talentschmiede 1 – Combinazione 2.0 3:6; Stamm eV – German Drinking Team 4:2; Talentschmiede 1 – ultrAslan 2:2; Combinazione 2.0 – Stamm eV 1:1; German Drinking Team – ultrAslan 4:1.

Heute Abend stehen folgende Spiele an: 18:30 Chubby Dudes – CF Neckartaleier; 18.42 FC Meiwa – Cool Reggae; 18.54 KSC Buzzi – Chubby Dudes CF; 19.06 Neckartaleier – FC Meiwa; 19.18 Cool Reggae – KSC Buzzi; 19.30 Chubby Dudes CF – FC Meiwa; 19.42 Neckartaleier – KSC Buzzi; 19.54 Cool Reggae – Chubby Dudes CF; 20.06 FC Meiwa – KSC Buzzi; 20.18 Cool Reggae – Neckartaleier.