Schiltach Gruppe holt Silber

Unter der Führung des stellvertretenden Kommandant Michael Götz waren sie in der Leistungsstufe Silber angetreten.

In der Leistungsstufe Silber musste zunächst ein Brand in einem zweigeschossigen Gebäude gelöscht werden. Dazu mussten sich Kameraden mit Atemschutz ausrüsten, während weitere eine Saugleitung zu einem Weiher verlegten. Eine Steckleiter musste aufgestellt werden, damit die Atemschutzträger ins Obergeschoss gelangten. All das galt es, ohne Fehler in einer vorgegebenen Zeit durchzuführen.

Nach einer kurzen Pause, wechseln der Übungsbahn und neuer Rollenverteilung mussten die neun Wehrmänner einen Fahrer aus einem verunglückten Auto retten. Mit hydraulischen Rettungsgerät musste ein Zugang geschaffen werden, während eine Rettungstrage bereitgestellt wurde. Zwei Lichtstrahler auf einem Stativ mussten in Betrieb genommen werden und mit einem Strahlrohr musste Brandschutz bereit gestellt werden.