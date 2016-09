Schiltach Grundschule erfolgreich verpflanzt

Schiltach. Donnerstagvormittag, es hat gerade zur großen Pause geläutet. Die Kinder strömen aus ihren neuen Klassenzimmern, hinaus auf das riesige Außengelände. Und vor dem Lehrerzimmer kommt einem ein entspannter Rektor Klaus Langenbacher entgegen. "Der Umzug hat gut geklappt, er ist sehr gut organisiert worden", berichtet er. Für den Schulträger Stadt Schiltach war Michael Jehle vom Stadtbauamt der Organisator gewesen, für die Schule Langenbacher selber. "Jetzt bin ich entspannt, man weiß bei so etwas ja nie, was auf einem zukommt", lacht er.

Die Kinder freuen sich über die neue Schule, sind geradezu begeistert. "Sie sagen das selber so und auch die Eltern haben uns erzählt, dass die Kinder zu Hause so über die neue Schule sprechen", berichtet Langenbacher. Auch die Ganztagesbetreuung sei gut angelaufen. Sichtlich genießen die Kinder das riesige Pausengelände aus gepflasterten Flächen und Grünanlage mit Büschen und Bäumen. Pausenplatz satt für die 130 Schüler. Wenn es regnet, gibt es einen überdachten Bereich. "Ich finde es auch toll hier, vor allem die Ruhe nach dem Krach der Baustelle an der Schiltach", erklärt Gerlinde Brand, die Pausenaufsicht hat.

Die Änderungen am Schulweg scheinen kein Problem zu sein. Wer bisher zum alten Schulgebäude an der Schiltach zu Fuß gekommen ist, der fährt jetzt Bus und umgekehrt. Oder mit Langenbachers Worten: "Die Städtler fahren jetzt Bus, die Hoffelder kommen zu Fuß, für die Vorder- und Hinterlehengerichter bleibt alles wie gehabt". Noch nicht in den Klassenräumen und auf dem Schulhof sind heute die Erstklässler. Deren Einschulung ist erst am Samstag. Sie beginnt um 9 Uhr in der katholischen Kirche, weil sie die nächstgelegene zur Schule ist, wo es um 10 Uhr weitergeht.