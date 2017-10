Schiltach (lh). In das Bahnhofgebäude, das derzeit umgebaut wird, soll eine "Unisex-Toilette" installiert werden. Wie Stadtbaumeister Roland Grießhaber in der Sitzung des Gemeinderats mitteilte, kann dieses WC in Edelstahl von Männern, Frauen und Kindern benutzt werden. Außerdem sollen im Gebäude noch mehrere Stellplätze für Fahrräder eingerichtet werden. Das Buswartehäuschen mit integriertem WC wird abgebaut und entfernt. Der Gemeinderat gab der Verwaltung grünes Licht für die weitere Planung.