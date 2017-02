Schiltach Großer Empfang für neuen Seelsorger

Schiltach. In Vertretung von Erzbischof Stephan Burger verlas Dekan Matthias Bürkle die Ernennungsurkunde. "Ich wünsche Dir für das neue Amt Gottes Segen", erklärte Bürkle. Dann stellte sich Borek vor seine Gemeinde und betete allein das apostolische Glaubensbekenntnis. Nach einer brüderlichen Umarmung überreichte ihm Bürkle unter dem Beifall der Gemeinde die Ernennungsurkunde. Jetzt war Monsignore Borek auch offiziell ihr Seelsorger.

Die Heilige Messe feierte er in Konzelebration gemeinsam mit Dekan Bürkle, den Pfarrern Alois Mäntele und Ralf Goether aus Jerusalem sowie dem Diakon Oswald Armbruster.

Dass die Bergpredigt als Evangelium für die Messen dieses Wochenende an der Reihe war, sei ein passender Zufall gewesen. ☺"Kann man mit der Bergpredigt eine Pfarrei leiten? Mit ihr lässt sich keine Politik machen, aber mit ihr lässt sich das Gemeindeleben bilden", sagte Bürkle in seiner Predigt. Er erinnerte auch daran, dass Papst Benedikt XVI. Borek den Titel "Monsignore" verliehen habe und dass Borek den früheren Erzbischoff Robert Zollitsch auf Polenreisen begleitet habe. "Ich wünsche Dir Erfüllung in Communio mit dem Diakon der Gemeinde, mit dem Pfarrgemeinderat und auch der evangelischen Gemeinde", schloss Bürkle seine Predigt. Nach der Eucharistiefeier wandte sich Borek an die Gemeindemitglieder, die anderen Pfarrer und Ministranten: "Ich danke allen für die Ermutigung für meine Arbeit als Seelsorger dieser drei wunderschönen Gemeinden." Und mit seiner humorvollen Art verlieh er den neuen Namen "Kirchenchor Schi-Sche-Wi" den Chören der drei Gemeinden Schiltach, Schenkenzell und Wittichen.