Schiltach "Gottes Brünnlein hat Wassers die Fülle"

Diese Gestaltung besitzt eine gewisse Monumentaliät, im Stil der Zeit, aber auch passend zu der sich dahinter auftürmenden Kirche, über deren Hauptportal die erhabenen Worte "Hier ist nichts anders, denn Gottes Haus" (1. Buch Mose) eingemeißelt sind.

Ob Eduard Trautwein, überzeugter Nationalsozialist, aber auch praktizierender Protestant, an die Kirche als "feste Burg Gottes" dachte, in Anlehnung an Luthers Lied? So majestätisch der Aufgang wirkt – und angesichts der kirchenfeindlichen Ideologie auf den Straßen wohl auch wirken wollte – so mildert das "Brünnele" doch den markanten Eindruck: Es empfängt den Besucher, weist ihm den Weg, stillt ihm den Durst – mit Hilfe des Psalms auch den des Glaubens.

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich am "Brünnele" eine weitere Kostbarkeit: Im Scheitel des Bogens steckt ein Wappenstein, den man vom alten Gemäuer eingemauert hat. Unverkennbar zeigt er die 2:1 gestellten Schildchen des Schiltacher Stadtwappens, mit einer fünfblättrigen Blume in der Mitte und stilisiertem Laubwerk oben. Dieselben geschwungenen Umrisse besitzt das Wappen des Stadtbrunnens, das nach 1590 beim Wiederaufbau des abgebrannten Städtchens entstand.

In gleicher Art zeichnete es Untervogt Cornelius Keller 1604, während eine ähnliche Blume auch den Schild des Speichers beim Höfenhof aus diesem Jahr ziert. Dies sind Formen der Renaissance, zu denen der Wappenstein am Brünnele passt, sodass er ebenfalls aus dieser Zeit stammen dürfte. Ein bildhauerisch gestaltetes, altes Stadtwappen ist wiederentdeckt! Unklar bleibt, wofür es vor ca. 400 Jahren geschaffen wurde. Wohl gehörte er zur alten, 1833 abgebrannten Kirche und wurde aus ihrem Schutt geborgen.

Leider hat der Zahn der Zeit auch am "Brünnele" genagt: Seine Rückwand ist brüchig, die Inschrift schlecht lesbar, die Nässe setzt dem Sandstein zu. Eine Sanierung erscheint nötig, bevor es weiter verdirbt. Als Zeugnis der älteren wie der neueren Schiltacher Kirchengeschichte sollte sein Wasser auch weiterhin fließen.