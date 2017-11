Schiltach Gesundes Essen, das auch schmeckt

Beate Brede hat die Ausschreibung gelesen und spontan beschlossen, mit ihrem Catering-Service an der Aktion mitzumachen. Um fünf Uhr morgens hat ihr Team dafür angefangen zu kochen. Den Gedanken, für Kinder Gesundes und Leckeres zu kochen hat sie eh verinnerlicht: "Ich will aktuell sein, was gut für die Kinder ist", begründet sie ihre Teilnahme.