Schiltach "Geschichte, die noch qualmt"

Die präsentierten Titelseiten erschaffen ein vielfältiges Panorama des Lebens im Schwarzwald und in anderen Regionen über 18 Monate. Die ausgewählten 26 Titelseiten spannen in der Ausstellung den Bogen von der Schramberger Bach-Na-Fahrt über die Rückkehr des Steinadlers in den Schwarzwald, von der Griechenland-Krise bis zu den Attentaten in Paris.

Zur Diskussion aufrufen

Sie zeigen auf, dass das Leben im Kinzigtal und das weltweite Geschehen nicht getrennt voneinander betrachtet werden können. Erzählt wird die "Geschichte, die noch qualmt" in der Ausstellung Zeitgeschichte. Sie ruft mit ihren Inhalten zur Diskussion auf.