Schiltach "Geschichte, die noch brennt"

Schiltach. In seiner Eröffnungsrede konnte Bürgermeister Thomas Haas unter den Besuchern der Ausstellungseröffnung auch Hans-Peter Schreijäg begrüßen, den Chefredakteur und Geschäftsführer des Schwarzwälder Boten. Haas und Schreijäg kennen sich aus der Zeit, als sie vor Jahren beide in Albstadt arbeiteten.

Dann stellte Haas einige grundsätzliche Überlegungen zu den Medien und ihren Konsumenten an: Viele Ereignisse der vergangenen 18 Monate seien nur noch abstrakt präsent, so zum Beispiel auch das Thema Griechenland. "Teils liegt dieses Phänomen an der Themenauswahl der Presse, teils – das habe ich aus dem Psychologiekurs während der Ausbildung noch behalten – an der sogenannten inkognitiven Resonanzverstärkung: Man liest und nimmt auf, was man selber im Sinn hat." Doch letztlich lenkten die Medien durch ihre Auswahl die Aufmerksamkeit auf Themen. Beleg dafür: "Wenn man verreist, sieht man, dass in anderen Ländern ganz andere Themen in der Presse sind. Zum Beispiel Atomkraft: Bei uns ist das Atomzeitalter zu Ende, aber 40 Länder planen und bauen neue Atomkraftwerke." Die Medien lenkten also unsere Aufmerksamkeit. Dabei sei die Wirklichkeit nicht schwarz oder weiß, sondern vielschichtig. Dennoch würden beim riesigen Angebot Informationen größtenteils einfach nur noch aufgenommen, ohne kritische Auseinandersetzung. "Aber als Korrektiv der Politik ist die Presse notwendig. Auch in der Lokalpolitik", betonte Haas.

Was bewegt am meisten?