Schiltach. Die Volkshochschule bietet am Samstag, 1. April, von 8.30 bis 16.30 Uhr einen Kurs "Heute brau ich… Bierbrauen" in der Kaffeestube des Treffpunkts, Bachstraße 36 an. In diesem Kurs werden die Teilnehmer vieles über das "Bierbrauen" erfahren. Es wird gemeinsam einen Sud Bier gebraut und dabei einiges über die Geschichte des Bieres und über die verschiedenen Brautechniken erfahren. Nach der achtwöchigen Reifezeit des gebrauten Bieres kann sich die Gruppe nochmals treffen, um das "Hausgebraute" in geselliger Runde zu verkosten und zu genießen, getreu dem Motto: "Auch Wasser wird zum edlen Tropfen, mischt man es mit Malz und Hopfen" (Redensart). Lebensmittelkosten sind an den Kursleiter Günter Wezel zu zahlen. Anmelden kann man sich bis 25. März bei der Volkshochschule, Marktplatz 6, Schiltach unter Telefon 07836/58 51, Fax 58 57-51, E-Mail vhs@stadt-schiltach.de oder Internet www.schiltach.de. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.