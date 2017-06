Schiltach Gemeinderäte üben Kritik an der HOAI

"Wir brauchen einen Planer, um das Umfeld am Bahnhof aufzuwerten", machte die Verwaltung in der Ratssitzung am Mittwoch deutlich. Dazu schlug Stadtbaumeister Roland Grießhaber das Büro Welsner+Welsner aus Nürtingen vor, das schon mehrere Projekte in Schiltach geplant hat, zuletzt die Gestaltung an der Friedrich-Grohe-Halle. Das bisherige Erscheinungsbild sei "sehr mäßig".

Gegen das Büro und die Gestaltung hatte niemand im Ratsgremium etwas einzuwenden, indes die Abrechnung der Leistungen nach HOAI, der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, und ein damit fehlender Wettbewerb, kritisierten sowohl Ratsmitglied Thomas Möcke, wie auch sein Kollege Hans-Jörg Heinrich. Bei jedem Handwerker gebe es eine Ausschreibung und "hier wird es einfach so vergeben", machte er seinen Unmut über die Gesetzeslage deutlich.

Zudem meinte Möcke, dass er "über die Summe erschrocken" sei. "Was wird dort gemacht?", wollte er wissen. Vorgesehen, so Grießhaber, sei es, die Bushaltestelle und den Parkraum zu überplanen. Gleichzeitig greife man damit auch in die Bahnhofstraße ein.