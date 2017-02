Schiltach Gegenwehr zwecklos

Schiltach. Zur Schlüsselübergabe hatten sich in Schiltach am Abend des "Schmotzigen" viele Narren, "Alte Weiber und auch Feine Damen" sowie Mitglieder der Narrengruppen Egehaddel, Fiechtewaldt-Hexen, Narrenzunft, Schrofenhexen, Schuhu-Hexen und Städtlewecker auf dem wohl schrägsten Marktplatz weit und breit eingefunden. Zunächst lud Bürgermeister Thomas Haas die Narrenschar zu einem Sektempfang ein, hoffte wohl insgesamt auf Gnade und Milde, doch trotz großzügigster Gastfreundschaft wurde ihm dann später die Macht entrissen. Pünktlich um 19:19 Uhr wurde mit drei Böllerschüssen die Schlüsselübergabe eingefordert und die Narren marschierten unter den Klängen der Stadt- und Feuerwehrkapelle den steilen Marktplatz hinauf. Fiechtewaldt-Vorstand Thomas Dieterle und seine Adjudantin Caroline Wagner ließen auch im Namen von Egehaddel-Boss Jens Wolber, Narrenzunftmeister Stefan Wolber, Schrofenhexen-Vorstand Benny Kübel und Schuhu-Hexen-Chef Uli Esslinger keinen Zweifel daran, was sie vom Schultis wollten: Den Rathausschlüssel und damit die Macht im Städtle. Trotz "großer" Gegenwehr musste Haas am Ende dem Leibhaftigen aus dem Fiechtewald den Schlüssel abgeben. Die Narren wollen nun über die Fasnetstage großzügig Schiltach regieren. Das Schiltacher Stadtoberhaupt war abgesetzt und riesengroß war der Jubel der versammelten Narrenschar.

Gleichzeitig startete im Schiltacher "Städtle" die Wirtshausfasnet mit verschiedenen Anlaufpunkten. So waren rund um den Marktplatz die "Kaffeebohne", das Gasthaus "Sonne" mit Sonnenkeller und die neue "Egehaddel-Bar" am Marktplatzaufgang geöffnet. Die Pilsbar "Alter Fritz" lud zum närrischen Umtrunk ein und auch in der Pizzeria "Kreuz" kamen die Narren auf ihre Kosten, während es im "Egehaddel-Wagen" an der Häberlesbrücke Lautstarkes für die jüngeren Ohren gab. Alles in Allem ein gelungener Fasnetsauftakt in Schiltach, die am Samstag mit dem Bürgerball und am Sonntag mit dem Seifenkistenrennen und Narrenumzug weitere Höhepunkte erreichen wird.