Schiltach Gedenkort im Wandel

Nach 1945 trat dann neben die Erinnerung an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs auch die Erinnerung an die Kriegsopfer von 1939 bis 1945. Nach dem Leid des Ersten Weltkriegs mit seinen zahlreichen Toten planten Schiltach und Lehengericht gemeinsam mit der evangelischen Kirchengemeinde 1922 ein Ehrenmal für die einheimischen Gefallenen. Doch verschiedene Planungen, unter anderem ein großes Altarbild in der evangelischen Kirche, scheiterten an inhaltlichen Fragen und den durch die Decke schießenden Kosten in der Inflation.

1925 übernahm der Krieger- und Militärverein die Initiative und errichtete ein schlichtes Holzkreuz auf dem Schrofen. Dort, wo Jahrzehnte zuvor bereits ein Kreuz an die erste deutsche Kolonie in Afrika erinnert hatte, mahnte nun hoch über der Stadt ein religiöses Symbol, Opfer und Leistung der Soldaten des Weltkriegs in Ehren zu halten. Typisch für die damalige Zeit fand die Einweihung mit einer großen Feier statt. Treue zum Volk und vaterländische Ansprachen standen im Mittelpunkt – auch als Aufruf, diese Werte zu wahren. So wurde das Kreuz bereits vor seiner Übernahme durch die beiden Gemeinden 1931 zu einem Mahner für gegenwärtiges und zukünftiges Handeln. Rasch nahm das Kreuz einen zentralen Raum in Schiltach ein – das 1928 begründete Mitteilungsblatt der evangelischen Kirchengemeinde stellte es gar noch vor der Kirche grafisch ins Zentrum der Gemeinde.

Die Nationalsozialisten verwandelten das Areal schließlich in einen Propagandaplatz ihrer "Bewegung". Auch endete jetzt die Namensvielfalt für die Ehrenstätte. Zunächst als "Kriegerkreuz", auch in verschiedenen Abwandlungen, benannt, setzte sich im Hitler-Reich der Begriff "Heldenkreuz" durch.