Schiltach Für 700 Kilo Gewicht zu schwach

Auf das Gewicht, das die Räte, allen voran Ulli Eßlinger (Freie Wählervereinigung), der sich für den zusätzlichen Baum stark machte, in Erstaunen versetzte, komme man, wenn man einen rund sieben Meter hohen Baum plus mögliche Schneelast berechne, berichtete Grießhaber von den Überlegungen des Statikers. Aus diesem Grund sei ein Baum dort nur möglich, wenn man mit der Befestigung direkt unter die Brücke gehe – dabei greife man aber in den Hochwasserabfluss eines 100-jährigen Hochwassers ein, gab er zu bedenken. Jetzt wollen Verwaltung und Räte schauen, ob nicht ein paar Meter weiter in der Grünanlage im Grün eine geeignete Möglichkeit besteht, wieder irgendwo in dem Bereich einen Baum aufzustellen.