Schiltach. Über die ganzen Sommerferien verteilt hat das Jugendbüro zusammen mit Vereinen und Einrichtungen altbewährte und neue Aktionen geplant. Das Programmheft liegt in verschiedenen Schiltacher Geschäften aus und wurde in der Grundschule an alle Kinder verteilt. Auch unter www.schiltach.de kann im Heft nach spannenden Aktionen gestöbert werden. Die Anmeldezeit endet am Freitag, 30. Juni. Anmeldungen können im Bürgerbüro abgegeben, oder einfach im Rathausbriefkasten eingeworfen werden. Auch über die Homepage der Stadt Schiltach sind Anmeldungen möglich.