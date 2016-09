Schiltach Freibad schließt für diese Badesaison

Bisher war mit dem Ende der Schulferien auch immer Schluss mit dem Schwimmen im Bad und in der Regel passte das auch mit dem Wetter so. Doch diesmal zeigte gestern, Montag, die Webcam am Schiltacher Rathaus um 14.20 Uhr den Marktplatz in strahlendem Sonnenschein bei 28 Grad. Eine Reihe von Jahreskarteninhabern ("Dauerschwimmer") wollten sich denn auch nicht damit abfinden, jetzt schon auf das tägliche Schwimmen zu verzichten. Umliegende Gemeinden wie Haslach, Steinach und Tennenbronn ließen ihre Bäder doch auch eine Woche länger auf.

Gabi Franz, Sigrid Wolber und Helga Schröder hatten deshalb im Auftrag von 70 Badegästen aus Schiltach, Schenkenzell, Schramberg und Oberndorf beim Schiltacher Stadtkämmerer Herbert Seckinger nachgefragt, ob man das Bad eine Woche länger öffnen könne. Das sei im Telefongespräch aber kategorisch mit der Begründung "Beschluss ist Beschluss" abgelehnt worden.

In einem Leserbrief an den Schwarzwälder Boten machen die drei ihrer Enttäuschung Luft: "Wo bleibt die viel gepriesene Bürgernähe? Was in anderen Gemeinden möglich ist, muss doch auch in einem so schönen Ort wie Schiltach möglich sein".