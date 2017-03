Schiltach/Frankfurt Hansgrohe knackt die Milliardenmarke

Hansgrohe hat 2016 kräftig investiert. Finanzchef Kraus zählte nicht nur das neue Technikum in Offenburg (1,7 Mio. Euro) und das neue Forschungs- und Entwicklungslabor am Firmensitz in Schiltach (4,6 Mio. Euro) auf, sondern auch die Erweiterung des Logistik-Zentrums in Offenburg (­30 Mio. Euro). Zusätzlich erhält der Standort Offenburg eine neue Kunststoff-Galvanik (30 Mio. Euro). "Spatenstich ist im Herbst 2017", berichtete Kraus.

Vorstandschef Klapproth nutzte die Bilanzpressekonferenz für einen ausführlicheren Blick auf die politischen Randbedingungen des Marktes. Zum Brexit beruhigte er: "Das Vereinigte Königreich verlässt die EU, es verlässt jedoch nicht Europa." Und zur Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sagte er: "Die Vereinigten Staaten treten in eine neue Phase ein, und wir müssen ihnen die Hände reichen, dafür sorgen, dass wir nicht weiter auseinanderdriften."

Auf konkrete Umsatz- und Ertragsziele für das laufende Jahr ließ sich Klapproth bei der Pressekonferenz nicht festlegen. Einen Schwerpunkt wird die Präsentation der Produkte ("Alles im Schwarzwald erfunden") und des Unternehmens im Internet bilden. "Wichtig für uns ist, dass wir mit unseren Produkten analog und digital für den Kunden sichtbar sind", betonte Klapproth.

Die Bezeichnung "Hansgrohe Group" wird vom Unternehmen seit Jahresbeginn eingesetzt. "Sie ist das operative Dach für die Marken-Tochtergesellschaften", erläuterte Klapproth.