Schiltach/Frankfurt Hansgrohe als toller Blickfang

Das hatte zwei große Vorteile für das Unternehmen: Fachjournalisten der Sanitär- und Finanzbranche sowie Bankenvertreter hatten eine günstige Anreise, wenn sie nicht sowieso schon ihre Büros in Frankfurt am Main hatten. Außerdem konnten der Vorstandsvorsitzende Thorsten Klapproth und Presssprecher Jörg Hass die Teilnehmer der Bilanzpressekonferenz anschließend in die benachbarte Messehalle einladen und auf dem Stand von Hansgrohe innovative Produktneuheiten präsentieren.

Denn am Dienstag ist in Frankfurt die ISH, die "weltgrößte Leistungsschau für innovatives Baddesign, energieeffiziente Heizungs- und Klimatechnik und erneuerbare Energien", für die Fachbesucher gestartet.

Vorstandsvorsitzender Klapproth kündigte auch an, dass die Bilanzpressekonferenzen in Zukunft immer in Frankfurt im Umfeld der Fachmesse stattfinden würden und nicht mehr im Wechsel mit Stuttgart.