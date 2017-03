Schiltach. Der CVJM Schiltach beteiligt sich zusammen mit den CVJM-Vereinen aus St. Georgen und Hornberg an der Jugendwoche für 13- bis 17-Jährige vom 28. März bis 1. April in Hornberg. "Was kann ich vom Leben erwarten? Was bin ich wem wert? Lohnt der Gedanke an ein Leben nach dem Tod? Wie ist das mit der Gerechtigkeit auf dieser Welt? Wird am Ende wirklich alles gut? Und was hat das alles mit Gott zu tun?" Diesen Fragen und noch viel mehr soll bei den Abenden von Jesushouse nachgegangen werden. In der evangelischen Kirche in Hornberg wird jeden Abend ab 19 Uhr zusammen mit Kai Günther vom CVJM Baden eine Frage mit jeder Menge Spaß, ebenso viel Tiefgang, Live-Musik, Aktionen und ruhigen Momenten unter die Lupe genommen. Von Dienstag bis Donnerstag wird das Ende um 20.30 Uhr sein, Freitag und Samstag um 21.30 Uhr. Jeder Abend endet mit einem Bistro und der Möglichkeit mit Kai Günther oder anderen ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung sowie das Bistro sind kostenfrei. Der CVJM Schiltach bietet jeden Abend ab 18.15 Uhr ab der evangelischen Kirche einen Fahrdienst nach Hornberg an. Um besser planen zu können, bitten die Veranstalter um eine kurze Anmeldung unter der E-mail susanne.buehler@ekisch.de.