Schiltach Forschen und Entwickeln begeistert

Von der Reparatur eines Handydisplays über die Fragestellung "Aluminium überall?" bis hin zur Untersuchung eines Cola-Mentos-Strahls oder dem perfekten Papierflieger, gab es nichts, was die jungen Forscher links liegen ließen. Ebenfalls vertreten waren die "Jugend forscht"-Teams der Vega Grieshaber KG.

Alina Obert, Hannes Erhardt und Jannick Bantle entwickelten ein Überwachungssystem für einspurige Straßen, die es Last-, Personenwagen und Traktoren ermöglicht, einer Kollision auf solchen Straßen zu entgehen. Lea Singler, Marco Armbruster und Simon Brosch setzten sich mit der Innenraumtemperatur in Fahrzeugen auseinander, das es jährlich Kinder gibt, die an einem Hitzschlag im Auto sterben. Ihre Lösung: Ein Gerät, das die Temperatur im Autoinnenraum überwacht und erkennt, ob sich ein Mensch oder Tier im Fahrzeug befindet. Dieses Gerät schlägt rechtzeitig Alarm und informiert den Besitzer des Wagens mittels einer SMS.

Zahlreiche Besucher konnten über zwei spannende und informative Tage hinweg die Ausstellungsstücke der Forscher begutachten und deren Kreativität bewundern. Am Freitag fuhren zusätzlich mehr als 160 interessierte Schüler aus dem Kinzigtal zum Regionalwettbewerb. Einige experimentieren bereits, um 2018 selbst an "Jugend forscht" teilnehmen zu können.