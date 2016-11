Schiltach. Der Skiclub Schiltach lädt am heutigen Dienstag zur Fitnessgymnastik ein. Mit Kraft-, Ausdauer- und Koordinationsübungen bietet der Skiclub eine ideale Möglichkeit, auch im Winter fit zu bleiben. Im Anschluss an die Fitnessübungen schließt sich regelmäßig eine freie Spieleinheit an. Jeweils dienstags von 18.30 bis 20 Uhr treffen sich die Teilnehmer in der Grohe-Halle. Gäste sind willkommen.