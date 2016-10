Schiltach. Die Feuerwehr Schiltach übt am kommenden Samstag, 22. Oktober, ab 15 Uhr an der jetzigen Grundschule auf dem Schiltacher Hoffeld. Neben der Wehr wird auch das Rote Kreuz, Ortsgruppe Schiltach/Schenkenzell, in das Übungsgeschehen "an dem besonderen Objekt" mit einbezogen. Die Herbstübung im Außenbereich in Lehengericht soll am Samstag, 5. November, 15 Uhr, stattfinden, der Ort ist noch nicht bestimmt.