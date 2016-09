Schiltach Feuer breitet sich gefährlich aus

Die Angehörigen hielten bis zum Eintreffen der Feuerwehr den Brand mit Wasser aus Kübeln und Kannen in Schach. Unter der Leitung von Michael Götz rückten rund 20 Feuerwehrmitglieder aus. Der Brandherd wurde gut genässt und auseinander gezogen. Ein alter dürrer Baumstamm in der Nähe hatte Feuer gefangen. Dieser und die Umgebung wurden ebenfalls mit Wasser durchtränkt. Die Polizei war mit zwei Beamten vor Ort. Durch die anhaltende Dürre ist offenes Feuer äußerst gefährlich, da Funkenflug schnell ein Waldbrand entfachen kann, so die Feuerwehr.