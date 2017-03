Wolfach-Kirnbach/Schiltach. Zwei Häuser an der Martin-Luther-Straße im Wolfacher Ortsteil Kirnbach wurden am frühen Montagmorgen zwischen 2 und 8 Uhr von einem so genannten Fensterbohrer aufgebrochen. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. Der Fensterbohrer verschaffte sich demnach unbemerkt Zugang zu den zwei Anwesen und entwendete unter anderem Mobiltelefone, Bargeld und Schmuck im Wert von insgesamt etwa 2000 Euro. Eingebrochen wurde in der Hinweise nimmt die Polizei in Wolfach unter Telefon 07834/8 35 70 entgegen. Eingebrochen wurde in der Nacht auf Freitag zudem in drei Häuser in Schiltach nach ähnlicher Methode. Wer hier Beobachtungen gemacht hat, kann sich bei Revier Schramberg, Telefon 07422/27 01-0, melden.