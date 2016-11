Schiltach Fast-Liebeserlebnisse und andere menschliche Qualen

Bekannt kommt den Zuhörern auch das Phänomen vor: "Im Spiegel so reizend, aber unfotogen". Was das harmlose Spiel "Mensch ärgere dich nicht" innerlich an menschlich-allzumenschlichen Qualen und Schadenfreuden auslöst, ist sicherlich noch nie so treffend musikalisch karikiert worden. Zum Haareschneiden geht sie nur zu Männern, weil sie das Gefühl hat, dass Frauen kein Interesse haben, sie schöner aussehen zu lassen. Schon lange im Gepäck hat sie das in Deutschland immer noch aktuelle Lied vom Jammern. Mit weinerlicher Stimme singt sie herzerweichend: "S’goht mr schlecht, i bin zum Leida auf die Welt gstellt". Den Rat der Freundin, positiv zu denken, tut sie ab: "Soll i die Energie, die beim Leida frei wird, so verschenka?"

Aus ihrem beruflichen Umfeld weiß sie manches Erheiternde zu berichten, etwa, wenn eine Kundin das Buch abholen will, das sie im Internet in den Warenkorb geworfen hat. Wenn sie dann erzählt, wie sie nach einem Großkampftag im Laden den Feierabend genießt, darf das Publikum mitschunkeln und, angeleitet von Bettina Kästle, im Kanon nach der Pause verlangen. Die Zuschauer werden gelobt, dass es schon ordentlich "groovt" im Saal. Dass eine "Erholungsgrippe" kein Spaß ist, wird bei ihrer musikalischen Schilderung schnell jedem Zuhörer klar. Bald ist sie fix und fertig vom Gesundheitsmarathon. Die Nase voll hat sie auch vom Wandern im Albverein: "I wander net, i lauf normal". Dass ein Kinogang nicht unbedingt entspannend sein muss, können die Zuschauer nach ihrer musikalischen Schilderung absolut verstehen: vor ihr ein Riese, links ein Popcorn-Fan, von rechts kommt eine Parfümwolke und hinter ihr sitzt ein Rhythmus-Klopfer. Beim Fast-Liebeserlebnis im Treppenhaus mit der verflixten Zeitschaltuhr spannt sie das Publikum immer wieder als Klick-Klack-Begleiter ein.

Dass auch Schwaben erotische Bedürfnisse haben, beweist sie im Lied vom Nicht -Schlafen. Aus allem macht sie einen Programmpunkt, sei es die Pause oder ihr Abgang, bei dem sie dem Publikum unmissverständlich klarmacht: "Jetz isch aus dr Spaß. I will hoim". Dennoch gibt es eine gemeinsam gestaltete Zugabe und wer bis dahin noch nicht schwäbisch konnte, der hat es sicherlich bei diesen skurrilen Versen gelernt. Der Beifall war grandios.