Schiltach Falschparker behindern Räum- und Streudienst

In einem Schadensfall könnte es rechtliche Folgen für den Autofahrer haben, der den Winterdienst behindert. Die Stadt appelliert daher an alle Fahrzeughalter, ihre Fahrzeuge entlang öffentlicher Straßen so abzustellen, dass der Winterdienst ungehindert passieren kann. Gleiches gelte für die Unsitte, die Wendeplätze am Ende von Wohnstraßen zuzuparken. "Das große Räumfahrzeug mit Räumschild braucht den kompletten Platz der Wendefläche um umzudrehen", heißt es in der Mitteilung. Langes Rückwärtsfahren durch die gesamte Straße erfordere nicht nur viel Zeit, sondern erhöhe grundsätzlich auch das Risiko, mit parkenden Autos zu kollidieren. In diesem Zusammenhang äußert die Stadt eine weitere Bitte: "Kontrollieren Sie den Zustand Ihrer Sträucher und Hecken am Fahrzeugrand. Sie ragen im Winter häufig in den Straßenraum und behindern die Durchfahrt für breitere Fahrzeuge wie den Winterdienst oder den StadtBus. Besonders wenn Schnee auf ihnen lastet."