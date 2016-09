Schiltach Exponate selbst aus Luftfahrt-Pionierzeiten

Mit dem Bus ging die muntere Schar bei herrlichem Sonnenschein in Richtung Bodensee. Am Rasthaus-Hegaublick legte man eine Pause ein wo es Butterbrezeln Stangen sowie Getränke nach Wahl zur Stärkung gab.

Alle wieder an Bord setzte die Fahrt nach Friedrichshafen zum Dornier-Technikmuseum wo man uns schon erwartete fort. Eine interessante Führung schloss sich nun an. Man sah Exponate aus der Pionierzeit bis hin zur Neu-Zeit von bekannten Flugzeugen. Im Museumsrestaurant nahm man gemeinsam das Mittag-Essen ein. Nun ging es zur Zeppelin-Werft. Der Hangar des Zeppelins zählt zu den größten in Süddeutschland.

Die Führung und Erläuterungen des Zeppelins löste allgemeine Begeisterung aus zur gleichen Zeit konnte man die Landung eines Zeppelins hautnah erleben. An der Uferpromenade verbrachte man bei Kaffee und Kuchen die restliche Zeit bis zur Heimfahrt nach Schiltach, wo man den schönen Tag in der Rosenlaube bei Familie Brede ausklingen ließ.