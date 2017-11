Schiltach Es gibt Urkunden, Wein und Nadeln

Seit 1987 spielt Michel Wucher Klarinette mit Böhm-System und sei daher auch an der Bassklarinette unverzichtbar, so die Vorsitzende. Damals kam Bucher nicht nur durch die Liebe zur Musik, sondern hauptsächlich durch die Liebe zur Klarinettistin Gabi – die zwischenzeitlich auch Wucher heißt. Nebenher engagierte sich der Jubilar stark in der Jugendausbildung und leitet als Vizedirigent noch zusätzlich die "Kleine Besetzung". Bei Veranstaltungen packe Wucher immer fleißig mit an. Der Dank galt ihm für seine 30-jährige aktive Mitgliedschaft. Dafür gab es die goldene Vereinsehrennadel und "...ein kleiner Ansatztropfen, damit dieser in den nächsten Jahren so gut erhalten bleibt", gratulierte Schmider.

Manfred Schafheutle ehrte Stefan Letzin, Pascal Knödler und Daniel Brede, die nicht nur seit 25 Jahren mitspielen, sondern sich durch verschiedene Funktionen vorbildlich für den Verein einsetzen. Vom Verband wurden sie mit der silbernen Ehrennadel und der Ehrenurkunde für die Verdienste in der Blasmusik ausgezeichnet.

Bemerkenswert: Stefan Letzin (Altsaxofon) wohnt seit einigen Jahren am Bodensee. Trotzdem nimmt der Musiker immer wieder den weiten Weg auf sich und spielt an den Event- und Jahreskonzerten in der Heimat mit. Die Homepage pflege er von Anfang an.