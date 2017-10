Schiltach Erstaunlich große Zahl an Burgen

Der Referent begann mit dem "Burgstall" in Schenkenzell, einer Anlage, die wohl aus einem ehemals ovalen Steinturm bestand, von dem heute noch Fundamente und Sockel vorhanden sind. Eine Luftbildaufnahme verdeutlichte dies. Keramikfundstücke ließen sich vom Typus her als "Albware" einordnen, die in der zweiten Hälfte des zwölften Jahrhunderts hergestellt wurde. Anhand der zeitlichen Zuordnung der Funde kann der Fachmann nämlich auch die "Nutzungsdauer" einer Burg ablesen, da sich über die Jahrhunderte die Technologie mehrfach entscheidend verändert hat. Keramikfunde kombiniert mit dem Baustil, etwa der Verwendung von repräsentativen Buckelquadern, tragen so entscheidend zur Datierung einer Anlage bei. Es folgten das "Schlössle", von dem nur wenig bis in die heutige Zeit überdauert hat, die Burg "Wittichenstein", die möglicherweise mit dem Bergbau in Zusammenhang stand und die "Schenkenburg", die in Wagners Ausführungen aufgrund ihrer jahrhundertelangen Nutzung und ihrem guten Erhaltungszustand breiten Raum einnahm.