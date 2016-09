Schiltach Erst der fünfte Satz entscheidet über den Sieg

Im Einzel-Wettbewerb gab es dann kaum klare Ergebnisse. Immer wieder musste bereits in der Vorrunde der fünfte Satz die Entscheidung bringen. Nach sechs Stunden Spieldauer standen sich dann im Endspiel Heiko Titze und Uwe Winter gegenüber. Es gab spannende Ballwechsel und nach vier Sätzen stand es 2:2 in diesem Match. Der fünfte Satz musste wieder her und da ging man dann auch noch in die Verlängerung, ehe Heiko Titze mit 12:10 Punkten das Endspiel gewann und damit Vereinsmeister 2016 wurde.

Das Spiel um Platz 3 gewann Karl Faißt mit 3:1 Sätzen gegen Frank Scherber.