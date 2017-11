Schiltach Erinnerungen im Kerzenschein

Der Schwarzwaldverein will "es einfach mal probieren" und lädt zur Teilnahme am Lichtgang auf dem Schwenkenhof ein. In der guten Stube werden die Teilnehmer bei Kerzenschein miteinander über die alten Zeiten plaudern, singen, spielen, vespern, handarbeiten und mehr. Die Veranstalter freuen sich auf jeden Beitrag, der zur Unterhaltung beiträgt. "Das elektrische Licht bleibt jedenfalls aus, Energie sparen kann auch Spaß machen", heißt es in der Einladung. Abmarsch ist am Samstag, 25. November, um 16 Uhr am Parkplatz bei der Apotheke in Schiltach. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, dafür aber Laternen, Kerzen oder ähnliches.

Die Wanderführung haben

Gerlinde und Michael Götz, Telefon 07836/3 47.