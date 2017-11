Schiltach Erfolgreich in Sport und nach Noten

Schiltach. Hinter den Leistungen stehen oft nicht nur Geschick und Können, sondern auch Herzblut. Wie etwa bei Inge Wolber-Berthold vom Turnverein (TV). Aufgrund ihrer langjährigen Verdienste im Ehrenamt wurde die Schiltacherin mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Wolber- Berthold trat 1971 in den TV ein und übernahm ab 1977 Verantwortung als Übungsleiterin und Turnwartin sowie für die Leistungsriege. "Beides übt sie bis heute aus und engagiert sich weit über das übliche Maß", lobte Bürgermeister Haas. Seit 2002 ist Wolber-Berthold überdies noch Gauvorsitzende. Das Publikum zollte spontan mit stehenden Ovationen Respekt.

Die D-Jugend konnte gleich zwei Mannschaften stellen. Das waren Levi Dieterle, Shane Eisensteck, Luca Spinner, Nils Hinze, Finn Harter, Lauri Harter, Jannis Flaig, Matthäus Faist, Oscar Milewski, Mario Andrijasevic, Fabio Abate, Till Bleile, Pius Fix, Maik Hallas, Batuhan Akkirici, Luis Martinez, Niklas Sauer, Thomas Trautwein, Jerome Dotse, Felix Bühler und Leon Bühler mit ihren Trainern Bernd Berberich, Ulf Böhm und Jürgen Bühler. Zum zweiten Mal sahnten die D1-Jungs die Meisterschaft ab und spazieren damit in die Kreisliga ein. Urkunden und einen Pizzagutschein gab es für die sportlichen Buben. Trotz immenser Baumaßnahmen blieben die Schützen in ihren jeweiligen Altersklassen zielsicher. Joachim Breitsch holte den Landesmeistertitel und qualifizierte sich für die Deutschen Meisterschaften. Die erste Mannschaft wurde Vize-Landessieger. Arno Hahn wurde Landessieger, Bernd Bühler Vize und Andreas Hauer wurde in der Schützenklasse dritter Landesmeister. Vize-Landesmeister wurde Erich Botta in der Disziplin Flinte-Skeet. Jürgen Euhus wurde mit der Mannschaft in der Disziplin Ordonnanzgewehr 100 Meter mit dem Originalvisier Vize-Landesmeister und mit Diopter dritter Landesmeister. Beide Male qualifizierte ihn das zur Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften. Bei den BDS-Wettbewerben holte er zwei weitere Meistertitel in Bezirk und Land. Langwaffenspezialist Manfred Wössner wurde bei den BDS-Bezirksmeisterschaften jeweils dritter in zwei Disziplinen. Bei der Landesmeisterschaft wurde er hervorragender Dritter über 50 Meter KK mit Zielfernrohr. Roland Fuß erreichte bei den Senioren A bei der Bezirksmeisterschaft in der Disziplin 300 Meter Präzisionsgewehr den dritten Platz und auf 25 Meter mit der Dienstpistole den zweiten Platz. Bernd Bühler schaffte in dieser Disziplin beim selben Wettkampf den dritten Platz in der Altersklasse.​

Überfällig war die Ehrung für die Tennis-Damen aus der Spielgemeinschaft SchiltachSchenkenzell. Ihnen gelang bereits im Vorjahr der Aufstieg in die erste Bezirksklasse, in der sie sich mit einem vierten Platz problemlos halten. In der SG-Tennis spielen Katrin Kilguss, Gabi Kaufmann, Beatrix Vollmer, Helga Janetzko, Beate Vollmer, Monika Boser, Elke Sauer, Rita Wöhrle, Marita Grünbacher, Marianne Ehrhardt, Lilo Butzke, Hildegard Saige, Irmgard Glück, Claudia Baumgartner, Liane Jäckle, Ursula Wagner und Anne Vogel. Mit einem überaus leckeren Büffet klang der festliche Abend gemütlich aus.