Schiltach Eisenbahnerlebnisse auf schmaler Spur

Es werden zwei große Modulanlagen im Maßstab H0e (Vorbild 750 Millimeter Schmalspur) sowie kleine Schaustücke in verschiedenen Spurweiten gezeigt. Unter anderem eine Anlage deren Vorbild in Kroatien zuhause ist, eine Gartenbahn. Ebenfalls wird eine H0-pur-Anlage aus dem schwäbischen Raum, die sehr detailliert gestaltet ist, gezeigt, sowie eine kleine Spur-Z-Anlage gezeigt.

Die Modulanlage Michelbach nach württembergischem Vorbild in der Spurweite H0e wird szenisch in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts dargestellt. In der Ausgestaltung lehnt sich die Modellbahnanlage an die einstige Bottwarttalbahn an, welche zwischen Heilbronn-Süd und Marbach bis zum 31. Dezember 1968 existierte.

Die Züge durchfahren mehrere kleine Bahnhöfe durchkreuzen Wälder, überqueren ein Tal welches von einer imposanten Gitterfachwerkbrücke überspannt wird, befahren eine Steilstrecke und machen in den Endbahnhöfen Kopf. Beim Kopfmachen setzt die Lokomotive vom einen zum anderen Zugende um. Es werden alle bestehenden 27 Module aufgebaut und mit mehr als 15 Lokomotiven, welche teils mit Soundbausteinen ausgestattet sind, sowie zahlreiche passende Wagen zu sehen sein.