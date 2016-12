Schiltach Einst von der Jugendkapelle begonnen

Schiltach-Lehengericht (czh). Die Tradition des Weihnachtsspielens erhält die Trachtenkapelle schon seit 1969 mit ihren jährlichen Auftritten im weit verstreuten Gebiet von Lehengericht.

In den Flecken vom Herdweg, Eulersbach, vor Reichenbächle über Sulzbächle, Schmelze, bis Erdlinsbach und dann im Akazienweg sind die Musiker unterwegs und lassen "ein Ros entspringen" und feiern den Tannenbaum, dessen Kerzen dann in vielen Häusern entzündet werden.

Mit ihrem ersten Auftritt führte die einst 1969 neu gegründete Jugendkapelle damals eine Tradition ein, die bis heute anhält. Allerdings gibt die Jugend nicht mehr allein den Ton an, sondern eine Gruppe engagierter Musiker ist am Weihnachtsnachmittag in den beiden Ortsteilen unterwegs, um etwas festliche Stimmung zu erwecken. Dieser Aufschwung etablierte sich mit dem seit 1926 eingeführten Maispielen vor Gehöften und dem Aufspielen in den Ortsteilen an Weihnachten.