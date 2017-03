Schiltach Eine enorme Bereicherung

Schiltach (r). Vor zehn Jahren, im März 2007, war es Bürgermeister Thomas Haas, der den Anstoß zu einem hoffnungsvollen Wiederbeginn der Ortsgruppe des Historischen Vereins gab. Die Ortsgruppe befand sich im Dornröschenschlaf, die Vorstandsämter waren nicht mehr besetzt, und die Aktivitäten ruhten.

Haas verwies in der Versammlung damals auf zahlreiche aktuelle heimathistorische Gegebenheiten in Schiltach, die es zu koordinieren und zu bündeln gelte. Er lud alle an einer Reaktivierung der Ortsgruppe interessierten Bürger ins Gasthaus "Zum Weyssen Rössle" ein. Zwanzig Interessierte kamen.

Anstelle eines neuen Vorstands beriefen sie nach eingehender Diskussion einen sogenannten "Initiativkreis" als neues Leitungsteam. Diesem fünfköpfigen Team gehören bis heute die Gründungsmitglieder Hans Harter, Reinhard Mahn (Schriftführer), Klaus-Ulrich Neeb, Peter Rottenburger (Sprecher) und Klaus Wolber an. Später kamen Markus Armbruster, Michael Buzzi und Marcus Löffler (Kassier) sowie aus Schenkenzell Willy Schoch und Werner Sum dazu.