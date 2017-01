Schiltach "Eine bemerkenswerte Leistung"

Die Anerkennung für den Einsatz seiner Arbeitnehmer sei dem Unternehmen wichtig. "In unserer globalen Gesellschaft, die immer schnelllebiger wird, ist es eine bemerkenswerte Leistung, eine 25- oder gar 40-jährige Betriebszugehörigkeit vorweisen zu können", betonte Semling. "Die Vielzahl an Jubilaren hat uns dazu veranlasst, über das Jahr verteilt fünf feierliche Ehrungen – so viele wie noch nie – in unserer Schiltacher Aquademie vorzunehmen. Außerdem haben wir in 2016 erstmals zwei Jubilarabende im November für unsere aktiven Jubilare und unsere Rentner ausgerichtet." Mit 700 Gästen bei diesen Veranstaltungen und 100 Arbeitsjubilaren, die gemeinsam mehr als 1500 Dienstjahre zusammen bringen, sei das Jahr 2016 für Hansgrohe ein Jahr der Jubiläumsrekorde gewesen.

Frank Semling, Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor der Hansgrohe SE, würdigte das Engagement der Jubilare Alfred Schmieder, Werner Laurent, Hasan Özkan, Hans -Peter Schulz, Sigrun Mudra, Verena Bader, Claudia Harter, Stephan Riedel, Roman Faist , Armin Neff, Sibylle Schulz, Waltraud Riedl, Thomas Faist, Michaela Neumaier, Roland Brunner, Holger Preisig und Thomas Kappicht.