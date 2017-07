Schiltach Eine Ausfahrt mit Musik und einer Goldmedaille

Schon die Hinfahrt entlang von Schwarzwald und Alb sowie durch Baar und Hegau war ein landschaftlicher Hochgenuss. Und auch eine erfrischende Sekt- und Brezelpause war eine willkommene Einlage. Angekommen in Radolfzell, bestiegen die Ausflügler dort ein Passagierschiff der "Weißen Flotte".

In rascher Fahrt ging’s zur Insel Mainau, der größten Insel des Bodensees. Nach dem stärkenden Mittagessen war der Besuch des Münsters "St. Maria und Markus" angesagt.

Die Jahrgänger waren tief beeindruckt von diesem romanischen Bauwerk. Nächste Station war Bodmann am Überlinger See. Dort erfolgte eine gesellige Kaffeepause. Die beiden Jahrgänger Berta Heider (geborene Hübner) mit ihrer "Steirischen Orgel" und Ernst Stehle mit seiner Gitarre heizten mit ihrer Musik die gute Stimmung weiter an. Es wurde dabei kräftig gesungen und geschunkelt. Nach froher Rückfahrt war der Abschluss des schönen Ausflugstages in der "Rosenlaube" in Schiltach, wo Berta Heider und Ernst Stehle noch einmal zu ihren Instrumenten griffen und erneut herrliche Musik mit vielen Evergreens in den Raum zauberten, und wieder wurde fröhlich gesungen und geschunkelt.