Schiltach "Ein Skandal ohne gleichen"

Schiltach/Schramberg. Der Vorfall lässt dem Sulgener Lothar Neudeck keine Ruhe: Als er mit seiner Frau dieser Tage am Bahnhof Schiltach stand, wurde dort ein circa zwölfjähriger Junge zurückgelassen. "Auf dem Bahnsteig befand sich neben mir und meiner Frau auch noch ein junger Mann, der sich bemühte, eine Fahrkarte zu lösen. Die Situation erkennend sprang der Junge, augenscheinlich Ausländer, aus dem stehenden Zug heraus und wollte dem Herren helfen", erzählt Neudeck. Mit dem Ticket in der Hand rannten der Mann und der Junge dann zum Zug, als sich die Türen zu schließen begannen. Der Junge habe gerade noch beide Arme in die Tür bekommen, als diese sich schloss. "Er schrie laut, der Mann schrie laut, der Zug fuhr dennoch an."

Auch Winken und Pfiffe von Neudeck selbst drangen nicht zum Lokführer durch. Der Zug fuhr an, und der Junge konnte seine Arme aus der Tür befreien, schildert der Augenzeuge.

Neudeck: "Zu diesem Zeitpunkt befanden sich nur noch ich und meine Frau auf Bahnsteig 1, und der Junge und der Mann direkt am Zug auf Bahnsteig 2. Der Lokführer muss sowohl den schreienden Jungen, als auch den Fahrgast gesehen haben", erzählt Neudeck. "Der Junge sank weinend auf dem Bahnsteig zusammen." Was aus ihm geworden ist, weiß Neudeck nicht. "Er nahm kein Geld von mir und ließ sich auch nirgendwo hinfahren."